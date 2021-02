Tempo di Coppa Italia per l'Atalanta di Gasperini che domani sera attende il Napoli a Bergamo per la semifinale di ritorno. «Penso che sarà una partita diversa rispetto all’andata di una settimana fa. Domani ci giochiamo per così dire il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno» ha detto l'allenatore nerazzurro in conferenza per i canali ufficiali del club.

«Abbiamo visto però all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli» ha continuato Gasperini che spera di dimenticare in fretta il pari contro il Torino dell'ultimo turno di campionato. «Per fortuna si gioca ogni tre giorni e bisogna pensare subito alla partita successiva. E questa sarà molto importante perché ci giochiamo in casa contro il Napoli l’accesso alla finale ed è un’opportunità da sfruttare. Conta tanto per noi, così come per loro perché non si arriva a una finale di coppa tutti gli anni». Non saranno del match Hateboer, lo squalificato Romero e Sutalo per problemi alla caviglia.

