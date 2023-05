Gasperini ricaccia il Napoli: «Penso solo all'Atalanta»

«La mia fortuna è che non guardo le notizie, anche perché sul web si trova davvero di tutto». Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che punta forte l'Europa in questo finale di stagione. Il nome di Gasperini è stato accostato anche al Napoli, che cerca un sostituto di Spalletti, ma ricacciando ogni parola su quello che potrà accadere il prossimo anno.

«Non penso al futuro e sono concentrato solo sul finale di stagione. La sicurezza di giocare un altro anno in Europa è una sensazione straordinaria» ha continuato Gasperini all’evento organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, presso la Cittadella dello Sport di Bergamo. «Siamo in corsa per un posto in tutti e tre i tornei continentali, dalla Champions League alla Conference, e questo ci dà grande energia per migliorare il nostro piazzamento in queste ultime due gare. Con il mondiale di mezzo è stata una stagione anomala. L’equilibrio ha regnato sovrano e, Napoli escluso, tutti hanno faticato, anche le squadre che stanno in alto. In Serie A tutti possono perdere punti contro tutti. È un campionato molto difficile e non è un caso che tre squadre italiane siano arrivate in finale nelle coppe europee».