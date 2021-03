La panchina d'oro a Gasperini anche quest'anno. Il secondo di seguito. Una incoronazione, insomma. E per Gattuso è la scelta giusta. D'altronde, il tecnico del Napoli lo ha anche votato. Non è una sorpresa che per Ringhio l'allenatore dell'Atalanta sia uno dei migliori della serie A: ha sempre avuto parole di apprezzamento per il Gasp e anche il tecnico dei bergamaschi ne ha sempre avuti per Ringhio.

Dopo la sconfitta nella semifinale di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati