Gasperini premia Spalletti: «Napoli e le milanesi le più forti»

Dopo la vittoria sul Sassuolo che ha riportato l'Atalanta in zona Champions League, Gian Piero Gasperini ha voluto dire la sua sulla griglia dell'attuale campionato. «La nostra soglia di soddisfazione sarà sempre la prestazione che faremo in campo. Inter e Milan insieme al Napoli sono ad oggi le squadre più forti e noi dobbiamo capire nello scontro con le milanesi dove andiamo a sbattere e questo sarà il nostro spirito» ha detto parlando della squadra di Spalletti.

«È una per noi settimana decisiva in quel senso, non per i punti che faremo in campo» ha continuato Gasperini ai microfoni di Sky Sport. «Noi non abbiamo mai l'obiettivo dello Scudetto, né dell'Europa. Iniziamo sempre cercando di capire cosa possiamo fare e quanto possiamo essere competitivi. La mia sensazione è che quest'anno tante squadre si siano rinforzate in modo notevole e sarà un campionato molto equilibrato».