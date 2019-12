Tanto tuonò che piovve. Non su Castelvolturno però, visto il sole abbondante che stamattina inonda il campo di allenamento degli azzurri. È un segno del destino, forse, un segnale chiaro di una nuova alba che sta sorgendo sul club di de Laurentiis dopo l’addio annunciato a Carlo Ancelotti.

LEGGI ANCHE Napoli, arriva Gattuso, patto d'onore con ADL

L’allenatore ormai ex azzurro ha lasciato intorno alle 11 il centro di allenamento dopo aver preso le ultime cose dagli spogliatoi. Lo staff, con Davide alla guida, lo ha addirittura preceduto. Assenti i calciatori così come assente era Gennaro Gattuso, atteso per le 13. Riunione con la società, poi il primo allenamento da dirigere come nuovo allenatore azzurro: sei mesi di contratto, altri dodici qualora i risultati dovessero entusiasmare una piazza che al momento ha il morale sotto i tacchi nonostante il passaggio agli ottavi di finale della Champions League.

LEGGI ANCHE Napoli, l'eredtà di Ancelotti è il 15esimo posto nel ranking Uefa

In attesa di capire quando Ringhio sarà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi: il club ha già annullato l’evento di presentazione del calendario ufficiale previsto per oggi, possibile conferenza stampa nelle prossime ore per dare il via all’era Gattuso ufficialmente.

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA