Dopo il divorzio trae il Napoli, restano dubbi tra i tifosi. Il periodo di crisi ha reso necessario un cambio di direzione tecnica che tutti ritenevano necessario ma che nessuno, in fondo, auspicava. La sostituzione conaccende entusiasmi e dubbi allo stesso tempo: era necessario rinunciare alla grande esperienza di Ancelotti per affidarsi a un allenatore ancora giovane? Queso il quesito che, più di tutti, anima le discussioni in strada.«Era giusto cambiare rotta. La squadra ha bisogno di uno scossone che solo questo può dare. Gattuso è la persona giusta per il carattere che lo anima da sempre. Sarà in grado di scuotere soprattutto i più giovani che con lui troveranno le giuste motivazioni».Non tutti però, sono d’accordo. Tra i tifosi c’è anche chi crede che con il tempo, e grazie all’esperienza di Ancelotti, le cose sarebbero cambiate: «Stiamo rinunciando a un grande allenatore, a una persona che ha vinto in tutta Europa e che certamente avrebbe trovato il modo di uscire da questa situazione. Speriamo che affidarsi a Gattuso sia la scelta giusta: non ha ancora grande esperienza come allenatore e non sappiamo in che modo potrà portarci fuori dalla crisi. Speriamo solo che questa scossa possa far bene a una squadra che ora deve solo pensare a recuperare il posto che le spetta in campionato».