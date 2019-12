LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli è stata consegnata direttamente a Castel volturno, lì dove lavora di continuo da una settimana per provare a risollevare le sorti di unin crisi. Gennaro Gattuso ha potuto però ricevere un bel regalo ieri sera, una volta lasciato il centro tecnico azzurro.Al neo allenatore del Napoli è arrivata, infatti, una pizza a lui dedicata, con il volto impresso in bella mostra a fare da ennesimo benvenuto in città. A consegnare lo speciale dono ci ha pensato Antonio D'Angelo, pizzaiolo che aveva già avuto idee simili con altri protagonisti della squadra azzurra, da Lorenzofino a Kalidou