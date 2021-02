Gattuso, che attacchi dalla Spagna: «È antisportivo, le sue sono scuse»

Le parole rivolte da Gennaro Gattuso all'arbitro dopo la gara contro il Granada di giovedì sera hano colto nel segno, tanto da avere una importante eco anche in Spagna. Sono tanti i tifosi e gli appassionati a cui non sono piaciute le frasi dell'allenatore del Napoli, accusato anche dalla stampa spagnola. Tra questi, le critiche rivolte da El Chiringuito Tv, tra i più seguiti in Spagna.

Gattuso ha accusato il Granada di non aver giocato al Maradona, di essere stato l’anti-calcio. Ma Gattuso ha colpito una squadra che sta facendo la storia» l'accusa all'allenatore azzurro. «Diego Martinez ha preso questa squadra in Seconda Divisione, l’ha guidata alla promozione e a grandi risultati in campionato: sono un esempio di umiltà e sacrificio. Le parole di Gattuso sono scuse di chi ha perso. A calcio si gioca in tanti modi, lo dovrebbe sapere lui che è stato un buon calciatore ma non sicuramente il più sportivo al mondo».

Ultimo aggiornamento: 13:26

