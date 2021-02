Un nuovo look per Gennaro Gattuso, che dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus sorride sotto i baffi. Ha tolto la barba, Rino, presentandosi con un pizzetto che non è passato inosservato a tanti tifosi: sui social è subito partita la caccia al sosia, poi l'allenatore azzurro ha svelato il motivo di questo cambio di stile direttamente ai microfoni di Sky Sport.

«Vuoi sapere la verità, Billy?» - ha detto Gattuso all'ex compagno Costacurta presente in studio - «Non volevo andare dal barbiere, perché è uno che parla tanto e non volevo parlare. Allora ho chiesto il rasoio a Valerio Fiori (preparatore dei portieri azzurri) ma sarà stato un modello del 2003. Mi ha lasciato un buco nella barba e ho dovuto tagliare tutto».

