LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La carriera diè stata di certo brillante, tra campionati,e unvinto con l'Italia nel 2006. Ma forse avrebbe potuto avere un capitolo in più, magari in Sudamerica. «È risaputo che ho sempre ammirato il Boca Juniors» ha dichiarato l'attuale allenatore del Napoli a Fox Sports nelle parole che in queste ore stanno facendo il giro dell'Argentina.«Ci ho giocato più volte contro e nel 2012 sono stato vicino al passaggio in Argentina» ha svelato Gattuso . «Ma in casa comandano le donne e mia moglie non mi lasciò andare. I miei figli erano ancora piccoli, non la migliore situazione familiare per trasferirsi in. Avevo anche alcuni problemi fisici in quel momento e alnon puoi andare senza dare il 100 percento».