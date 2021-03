Napoli, Gattuso scalcia Politano: il video è subito virale sui social

La vittoria contro la roma all'Olimpico lancia il Napoli ai piani alti della classifica. Un successo importantissimo per gli azzurri e per Gennaro Gattuso, che nel finale di gara scherza con Politano dando un calcio all'esterno azzurro, che se la ride prendendo in giro il suo allenatore. Le immagini rubate dalle telecamere hanno subito fatto il giro del web diventando virali.

Gattuso, Politano’nun poposunu tekmeleyerek galibiyeti kutluyor 😁pic.twitter.com/1O6i4Mm81C — Bedirhan Kanşiray (@bkansiray1) March 21, 2021

