Una gara importante da una parte e dall'altra, Napoli-Parma sarà sfida tra due scontente di questo campionato. «Non so se Gattuso è a rischio o no. So che è in una ottima posizione in classifica, a livello europeo sta facendo bene», così Roberto D'Aversa presenta la sfida dello Stadio Maradona di domani: «Rino ha perso una Supercoppa per episodi. Non possiamo permetterci di pensare di avere una squadra in difficoltà davanti» ha messo in chiaro.

«Dobbiamo partire con la consapevolezza che sarà una partita dura, altrimenti si rischiano brutte figure» ha precisato D'Aversa in conferenza. «Hanno dimostrato giovedì nelle difficoltà di aver dato quattro gol allo Spezia. Non abbiamo dubbi sul valore della squadra. Non bisogna ragionare sul passato ma sulla nostra posizione di classifica che in questo momento ci vede retrocessi. Dobbiamo fare le cose senza assilli, giocare con serenità, non possiamo fare altro e ripetere gli errori già fatti. Dobbiamo cercare di velocizzare il nostro processo: abbiamo fatto un punto in tre partite, dobbiamo lavorare per farci togliere soddisfazioni e lavorare affinché accada per ottenere il nostro obiettivo».

Ultimo aggiornamento: 19:27

