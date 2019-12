Per Gattuso e De Laurentiis cena dallo chef stellato Paolo Gramaglia dopo la sconfitta contro il Parma. Allenatore e presidente si sono recati nel nuovo ristorante Garò in via Chiaia, aperto dal proprietario del «President» di Pompei con le famiglie Sergio e Rosati pochi giorni fa nel cuore di Napoli. Ad accogliere Gattuso e De Laurentiis lo chef e sua moglie Laila. Ultimo aggiornamento: 09:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA