Una vittoria per scacciare le ombre e dare continuità al passaggio del turno in Coppa Italia. «La serenità non è mai mancata. Eravamo dispiaciuti dopo la gara con il Verona, così come dopo la Lazio. Domenica eravamo particolarmente insoddisfatti» ha commentato Cristiano Giuntoli a Sky Sport. «Parliamo spesso di alti e bassi, ma anche altre squadre sono lì. Solo chi avrà maggior equilibrio raggiungerà gli obiettivi di inizio stagione».

«Con Gattuso parlo sempre, Rino è molto sereno, quello con lo Spezia è stato uno sfogo, con la società il rapporto è ottimo da quando è arrivato, c'è sempre uno scambio di opinioni in maniera serena e corretta» ha detto il ds azzurro. «Zaccagni? Siamo molto attenti al bilancio visto il coronavirus. Crediamo molto nel recupero dei nostri giocatori e in Gattuso. Mertens lavorerà ancora a parte per una settimana, ha fatto uno sforzo importante per giocare con la Juve e ora deve riprendere il suo percorso di recupero».

Ultimo aggiornamento: 18:02

