Tutto rinviato più avanti, quando la stagione sarà ricominciata e il Gennaro Gattuso si saranno conosciuti meglio. L'incontro previsto questa mattinata cona Capri non ha dato frutti riguardo al rinnovo dell'allenatore azzurro: il contratto in essere recita ancora scadenza 2021, non c'è fretta, soprattutto perché persarà più importante gettare le basi del futuro della squadra.Occhio, dunque, al mercato: si è parlato di questo stamattina a Capri con anchepresente all'incontro. Degli acquisti fatti, di quelli da fare, delle cessioni imminenti. E anche un primo bilancio della stagione appena conclusa a. Un incontro positivo per gettare le basi future, dunque, che si concluderà questa sera a cena, sempre a Capri con anche il ds azzurro. Magari senza parlare di lavoro, solo per qualche ora.