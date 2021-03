Gattuso e la telefonata di Ibra: «È finito nel bidone a testa in giù»

«Ieri ho chiamato Gattuso per chiedergli un messaggio per mio figlio, visto che era il suo compleanno e Rino è il suo preferito. Gli piace tanto per la grinta e la mentalità che aveva in campo». Così Zlatan Ibrahimovic parla a Che Tempo che Fa, sui canali Rai, raccontando l'ultima telefonata con l'ex compagno di squadra Rino, oggi allenatore del Napoli.

"Una volta ho messo Gattuso a testa giù in un bidone..."@Ibra_official a #CTCF da @fabfazio 😂 pic.twitter.com/KgHhbkF7ld — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 7, 2021

«Gli ho detto: Se non me lo mandi, mi presento a Napoli e me lo fai in diretta», ha continuato Ibrahimovic, appena tornato dall'esperienza di Sanremo. «Una volta ho messo Rino a testa in giù in un bidone. Lui è un duro, ma è come quando si sfidano Tyson, Mohamed Ali e Bruce Lee, l’ho messo nel bidone a testa in giù».

