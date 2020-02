LEGGI ANCHE

Ilsi ritrova col sorriso il giorno dopo la vittoria in Sardegna contro il Cagliari, ma Gennaro Gattuso deve fare ancora i conti con l'infermeria azzurra. Per, infortunatosi ieri, una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, mentre questa mattina Kalidou Koulibaly ha fatto solo lavoro in palestra.L'altro grande assente di Cagliari,, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato.ha lavorato in campo, così come per Lozano che ha svolto un allenamento personalizzato a Castel volturno. Anche lo spagnolonon si è allenato per sintomi influenzali.