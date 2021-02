Una sconfitta difficile da digerire, ma sicuramente un aplomb mai perso per Gennaro Gattuso. L'allenatore azzurro, dopo le rituali interviste post-partita, è stato protagonista di un gesto svelato dai colleghi di Sky Sport: «Quando un allenatore perde, soprattutto dopo una buona prestazione della squadra, è già tanto ti saluti. Ieri a fine intervista Gattuso, certamente non felice, saluta e si volta per andar via. Poi torna indietro per ringraziare e dare “il gomito” a cameramen e fonico: “buon lavoro”».

