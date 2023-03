Gattuso gioca Napoli-Milan: «Aperta a entrambe le squadre, orgoglioso dell'azzurro»

«Napoli-Milan? Sarà aperta per entrambe». Gennaro Gattuso torna a parlare e lo fa per due squadre che ha già allenato e che si affronteranno in Champions League: «Il Napoli è da due anni che esprime un calcio incredibile ma in Europa è diverso: sono due squadre che giocano a viso aperto. Gli azzurri hanno una mentalità vincente, giocano con tranquillità ed esprimono un calcio europeo, ma sarà aperta a entrambe. Il Milan deve stare bene fisicamente con tutti i suoi interpreti. Quando qualche giocatore non sta bene si nota e non riesce a fare quanto fatto da un anno e mezzo a questa parte».

Gli azzurri verso lo scudetto: «Sono ovviamente contento, perché ci sono tanti giocatori che ho allenato, anche qualcuno come Lobotka che con me non rendeva al meglio. Osimhen? Avendolo visto, mi aspettavo questa crescita. Napoli è stata una parte importante e sono orgoglioso di essere stato allenatore azzurro» ha continuato Gattuso a Radio Rai. Il futuro? «Non so cosa accadra. A Valencia sono stati sette mesi incredibili, sapevo di andare in una società con problemi, con una piazza contro il presidente da tre anni, ma mi piace vedere tutto il calcio e allenare all’estero, sono molto curioso».