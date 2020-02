© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il tonfo contro il Lecce, ilritrova il sorriso con l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. «Il problema è che dobbiamo continuare a fare come stasera», ha detto subito Gennaro Gattuso . «Ci siamo abbassati troppo stasera, vero, ma quando giochi contro una squadra forte ci devi mettere qualcosa in più e devi essre umile. Mancano tante partite alla fine, voglio vedere questo atteggiamento sempre».«L'altro giorno ho detto ai ragazzi di mettere in campo quello che proviamo in settimana», ha continuato ai microfoni Rai. «Abbiamo provato ad oscuraree Lautaro, sono molto forti. Avevamo rispetto per loro e abbiamo provato a fare le cose al meglio. Nel primo tempo siamo andati bene, dovevamo fare gol, poi non abbiamo avuto continuità nella ripresa. Va migliorata la fase di non possesso».Grande con le grandi dopo i ko con le piccole. «Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, ci serve lavorare da squadra e sacrificarci ogni volta», ha ammesso l'allenatore azzurro. «Non possiamo difendere come fatto contro il Lecce, non andremmo da nessuna parte. Vorrei vedere due, uno in attacco e uno in difesa: abbiamo qualità nel palleggio, ma quando la palla è degli altri dobbiamo correre. Insigne ha un po' il ginocchio gonfio, anchenon era al massimo, spero di recuperarli».