Gattuso, la panchina non traballa: «Non ci saranno annunci stasera»

Ultima spiaggia o meno, quella che il Napoli stasera si trova di fronte è una buona occasione per rilanciare la sua stagione. Col Granada, però, servirà la partita perfetta in un momento complicato. «Non ci sarà alcun annuncio su Gattuso, al di là di quello che sarà il risultato finale di questa sera» ha chiarito subito Cristiano Giuntoli poco prima del fischio d’inizio dello Stadio Maradona. «Nuova difesa? Rientra Koulibaly ma Rino voleva dare comunque fiducia agli altri due centrali, la difesa a tre può anche regalarci maggiore solidità difensiva. Abbiamo le possibilità per fare bene e ribaltare la gara».

Si rivede anche Mertens in panchina. «Dries è stato fuori due mesi, ha lavorato un po’ ma non è al meglio. Contiamo di averlo già stasera per qualche minuto. Osimhen ha perso conoscenza a Bergamo, ora ci sono dei tempi da rispettare e rientrerà la settimana prossima. Anche se credo che gli serva un po’ di riposo dopo le ultime gare in cui non era al meglio» ha continuato il direttore sportivo del Napoli ai microfoni di Sky Sport. «Restare fuori dalla Champions? La società è sempre stata chiara: grande attenzione al bilancio e tanta oculatezza. Questo ci ha portato a essere sempre competitivi anche con queste difficoltà che viviamo. Il bilancio ovviamente ne ha risentito ma cercheremo di continuare su questo percorso».

