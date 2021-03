Nel Museo del Calcio la maglia di Gattuso «messaggio di speranza»

La maglia numero 8 del Milan, quella dei trionfi in Italia e in Europa. La maglia di Rino Gattuso. Un omaggio a un campione amico del Museo del calcio di Santa Maria di Castellabate dedicato ad Andrea Fortunato e un messaggio di fiducia per il futuro.

«Come Gattuso ha sempre guardato l’orizzonte con la faccia e la voglia di chi respinge la tempesta, così anche noi dobbiamo vivere questi tempi di attesa e prova», così Davide Polito, direttore della Fondazione Fioravante Polito, ha spiegato questa iniziativa.