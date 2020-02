LEGGI ANCHE

«Entrare in Europa League o battere il Barcellona, cosa firmi? Europa League tutta la vita, significherebbe vincere tante partite». Lo dice l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso , in conferenza stampa alla vigilia del match con il Brescia, anticipo della 25/a giornata di Serie A, partita che precede di 4 giorni l'andata degli«Fino a martedì c'è tempo per pensarci, la priorità è domani, giocherà la squadra migliore, pensiamo solo alla partita con il Brescia perché il Napoli con le piccole ha perso 20 punti». Sono le parole dell'allenatore del Napoli. «Domani sarà come a Cagliari, troveremo una squadra avvelenata, il Brescia mezz'ora dopo la fine del match con la Juve già parlava di coltello tra i denti per il Napoli.come avversario e anche come ambiente», aggiunge Gattuso in conferenza stampa.