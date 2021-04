Gattuso e il Napoli più vicini: ecco perché Ringhio può restare

Era convinto, Rino Gattuso, che non ci fosse più l'aria giusta per andare avanti. Che era arrivato il momento a fine stagione di fare le valigie da Napoli. Ma adesso, dopo questo 2-0 a Torino, proprio non riesce più a immaginare con naturalezza quell'addio da questa squadra che sta dimostrando tutto il proprio spessore. Proprio fa fatica a vedersi lontano da un gruppo unico che ha disegnato pezzo dopo pezzo assieme al ds Giuntoli (il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati