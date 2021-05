Gattuso-De Laurentiis, ora o mai più: ecco perché il rinnovo è lontanissimo

Gattuso non aspetterà più De Laurentiis. Lo ha atteso a lungo, in queste settimane in cui il Napoli volava, sperando in un segnale di riavvicinamento per il futuro. Ma De Laurentiis non ha fatto nessun gesto di apertura sul discorso rinnovo e per Rino stiamo quasi fuori tempo massi. Ha Commisso alle corde. Ma fino ad adesso nessun incontro, solo tanti messaggi: serve un faccia a faccia che avverrà magari a fine campionato. È rimasto colpito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati