LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro Napoli quello nato con Gennaro Gattuso . Una squadra capace di riprendersi dalle difficoltà, vincere un trofeo - la Coppa Italia conquistata mercoledì scorso contro la- e poi rialzare la testa anche in campionato. Nonostante l'avvio da brivido (tre sconfitte nelle prime quattro gare sulla panchina azzurra) le medie diimpressionano gli addetti ai lavori: 1,75 punti a partita sembrano pochi, ma denunciano tutto il cambiamento della guida dell'allenatore calabrese.Nel girone di ritorno, infatti, il Napoli sarebbe in lotta per il vertice: nelle 8 gare fin qui giocate gli azzurri hanno raccolto 18 punti, uno in meno die Atalanta, alla pari con la Juventus di Sarri e soprattutto più di Inter (12), Milan (14) e Roma (13). E le cose non cambiano anche se si guarda all'intero periodo disulla panchina azzurra: in totale i punti conquistati sono 21, dietro solo ad Atalanta (26), Lazio (29) e(30), con un distacco di "soli" 9 punti dalla vetta della(oggi i punti di distanza sono 24).