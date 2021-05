ADL-Gattuso, il tempo è scaduto: sarà addio al Napoli a fine stagione

Per Gattuso il tempo è quasi scaduto. In cuor suo (anche se non lo ammetterà mai) ha sperato in un segnale distensivo fino alla settimana scorsa, si augurava in un gesto di riavvicinamento di De Laurentiis che lo ponesse spalle al muro e lo convincesse a riflettere se mettere da parte i dissapori per provare a continuare a stare insieme anche nella prossima stagione. Quasi certamente avrebbe detto di no lo stesso, ferito nell'orgoglio. Ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati