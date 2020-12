«Non ci è mancato nulla stasera, ma siamo arrivati scarichi e stanchi, con tanti giocatori infortunati». Spiega così questo pareggio Gennaro Gattuso, l'allenatore azzurro tornato alle telecamere di Sky Sport nonostante il problema all'occhio. «Ci teniamo stretto il punto. Si poteva fare qualcosa in più ma negli ultimi dieci giorni non ci siamo gestiti bene. Quando si gioca ogni tre giorni per quattro mesi come abbiamo fatto noi ci può stare. Ci teniamo stretto il pari e guardiamo avanti».

«La sentenza di ieri non basta: bisognava avere la testa e i muscoli pronti, cosa che non abbiamo» ha continuato Gattuso. «Osimhen ha caratteristiche che possono fare la differenza, lo sappiamo, ma non è solo questo. Stasera abbiamo sofferto poco ma non abbiamo fatto abbastanza per far male al Torino. Anche i miei problemi all’occhio non mi stanno aiutando in questo momento, hanno influenzato i risultati. Ma sono ancora vivo, non muoio. Ho questo problema da dieci anni, a sto giro mi ha preso forte ma passerà. Non sono bello da vedere ma passerà».

