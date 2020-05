© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fase due è un nuovo inizio: quello che sta partendo per il calcio giocato, quello che sta partendo per il calcio mercato. E il nuovo inizio del Napoli sul mercato non può che sostanziarsi nella chiusura di lunghe trattative, quelle legate ai rinnovi di contratto. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra, oltre che con l'agente del tecnico, Jorge Mendes: il patron ha testimoniato la sua stima ad un allenatore che ritiene possa rappresentare presente e futuro del club, mettendo sul tavolo un triennale, rivisitando l'ingaggio in modo sostanziale: scontato che non venga esercitata l'opzione di rescissione unilaterale il prossimo 10 giugno. Si sta lavorando per far quadrare i conti, la prossima settimana ci saranno approcci anche attraverso i legali di riferimento, con un punto condiviso che detta la rotta: né la società, né l'allenatore vogliono iniziare la prossima stagione con un contratto in scadenza nel 2021, Mendes dovrebbe esser in Italia nell'arco di 15-20 giorni per pianificare con De Laurentiis una firma che arriverà entro l'estate, aprendo la parte finale di una trattativa che dovrebbe blindare Rino Gattuso fino al 30 giugno 2023. Ci sarà modo, inoltre, di discutere di Faouzi Ghoulam, altro assistito del manager portoghese.In attesa che torni una regolarità nei pagamenti degli stipendi (prevista per giugno, con la ripresa delle gare) e pianificando gli arretrati (con la ripresa che aiuta a delineare, ma ponendo tutto sub iudice al completamento della stagione per definire cifre mancanti ed eventuali tagli), ci sono due rinnovi ormai a un passo: quello di Mertens e quello di Zielinski. Un biennale per il belga da 12 milioni complessivi, un quadriennale da 4.5 milioni a stagione per il polacco che diventa pilastro e uno dei più pagati.I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per Mertens, andando a definire qualche dettaglio ancora aperto e certificando il prolungamento fino al 2022. Per Zielinski si tratta di un contratto fino al 2024 più opzione per il quinto anno. In avvio di settimana prossima, ci sarà un nuovo contatto conquando mancheranno meno di 30 giorni alla scadenza del contratto dello spagnolo: e senza, ancora, soluzione definitiva. Callejon non è in procinto di firmare per alcun club, dall'entourage ancora non si esclude la permanenza per un altro anno in azzurro: decisiva la volontà di De Laurentiis, perché come Mertens, anche Callejon resterebbe volentieri a Napoli, anche se ci sono società in Spagna pronte a garantirgli un biennale.Dopo il cambio di agente, con il passaggio da Raiola a Pisacane, ancheè pronto al rinnovo. Manca, al momento, l'accordo per allungare ulteriormente il contratto, oltre la naturale scadenza del 2022: ci sono tempo, margini e volontà per trovare un accordo, anche se un finale di stagione in crescendo per Insigne potrebbe riaccendere i riflettori sul capitano partenopeo, con la sensazione che quella del rinnovo resti la strada maestra.Più urgente provvedere ai contratti di Maksimovic e Milik: entrambi in scadenza 2021, ma con posizioni molto diverse. Quella di Maksimovic si avvicina alla formalità: con l'arrivo del suo agente in Italia, Fali Ramadani, si firmerà il rinnovo del serbo. Molto più complesso che ci possa essere un'altra stagione con la maglia del Napoli per Milik: anche qualche confessione agli amici più cari fatta dalla punta rafforza questa sensazione. Nei prossimi giorni ci sarà un ultimo approccio con l'agente, David Pantak: se non si apriranno spazi per il rinnovo (il contratto del polacco scade nel 2021), allora si apriranno, definitivamente, le porte dell'addio con Juventus e Milan in Italia, Arsenal e Tottenham in Inghilterra ed Atletico Madrid in Spagna già pronte a sondare le condizioni del Napoli.