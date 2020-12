Una battuta in dialetto, a metà tra il napoletano e il calabrese che conosce bene. «Scusi Gattuso, a che punto siamo con il rinnovo di contratto?» chiede qualcuno, «Faciteve 'e ca**i vuoste» risponde ridendo l'allenatore azzurro, forse con l'unico sorriso di una conferenza seriosa, ad hoc per una sfida - quella con la Real Sociedad di domani sera - che varrà il primo obiettivo stagionale per gli azzurri.

🎙 | #Gattuso “Sono contento di come la squadra si sta esprimendo. Domani dobbiamo fare una grandissima partita sia in fase difensiva che offensiva”#NapoliRealSociedad #UEL 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qDVU5MsiEl — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2020

In palio c'è il passaggio del turno ai sedicesimi di finale per una competizione che tornerà, in caso di qualificazione, solo a febbraio. Prima, però, ci sarebbe un rinnovo da firmare visto il contratto di Gattuso in scadenza a fine stagione. «Scherzi a parte, so che le parti stanno lavorando. Vedremo» conclude un sibillino Rino, che rimanda ancora al mittente qualsiasi domanda sul suo futuro.

Ultimo aggiornamento: 14:42

