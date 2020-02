LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:43

Buone notizie perche tira un sospiro di sollievo: l'infortunio rimediato dala scorsa domenica è meno grave di quanto ci si immaginasse e il terzino albanese oggi ha svolto allenamento col gruppo a Castel volturno, saltando solo la partita finale. Insieme a lui anche Arek Milik , che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Gattuso e il suo staff preparano la sfida al Brescia di venerdi sera senza due azzurri: Fernando Llorente non si è allenato nemmeno stamattina per sintomi infuenzali, mentreha svolto solo lavoro personalizzato in palestra.