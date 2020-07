© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stato chiaro: «Non è facile allenare una squadra come la mia in questo momento», ha detto sabato sera dopo il Sassuolo, un messaggio poco in codice e con una destinazione precisa: i suoi calciatori nello spogliatoio. «La città in questo momento non ci aiuta: ci sono belle isole, fa caldo, ci sono tante belle barche ed è complicato» il pensiero del calabrese, che in queste settimane ha visto da lontano gli azzurri impegnati tra giornate in barca, feste al tramonto e serate in compagnia, con il sole e il mare di Napoli a fare da sfondo.Tutto normale quando vivi il luglio napoletano, un po' più rischioso se il campo ancora ti aspetta (e se si gioca ogni tre giorni). Mai era accaduto agli azzurri di vivere questo periodo dell'anno in città, impegnati tra ritiri ad alte quote e le prime amichevoli della nuova stagione, e la vittoria della Coppa Italia del 17 giugno nella finale contro la Juventus - che ha tolto al gruppo un po' di pensieri di classifica - ha solo complicato le cose all'allenatore azzurro. Gattuso ha lasciato correre fin qui: le uscite in barca sotto i Faraglioni con le fidanzate e le feste di squadra prima di un allenamento, il compleanno di un procuratore o quello della propria compagna, le gite al largo con gli amici subito dopo il lavoro in campo. Tutto condiviso insieme ai propri fan via social, spettatori dell'estate azzurra. Ma a due settimane dalla sfida con il Barcellona, Rino prova a richiamare l'attenzione di un gruppo che può scrivere una pagina nuova.«Ci giochiamo qualcosa di importante, possiamo entrare nella storia del club». Gattuso lo sa bene e prova a trasmettere il messaggio ai suoi, forse troppo distratti nelle ultime settimane dopo la vittoria della Coppa contro la Juventus. Tutti hanno potuto godersi molte ore di relax: Ghoulam ha festeggiato la moglie insieme con Mertens, Ospina e Koulibaly a Ischia (uno dei posti più amati dagli azzurri che sull'isola verde avevano festeggiato anche la Coppa Italia), Milik, Politano, Meret e Llorente hanno più volte preferito Capri, Allan si è vestito da Cicerone della Costiera tra un allenamento e l'altro per l'amico-turista Coutinho e si è rifugiato a Ischia quando ha dovuto saltare la sfida contro la Spal per problemi fisici.La musica, però, potrebbe cambiare dopo la vittoria con il Sassuolo: nelle prossime due settimane Gattuso non vorrà cali di concentrazione, Inter e Lazio saranno le uniche distrazioni dall'obiettivo Barcellona. Con meno gite in mare e meno foto sui social: dalla barca al Barça per provare a riscrivere una storia importante del club e raggiungere Lisbona, allungando ancora la propria estate in campo.