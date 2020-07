LEGGI ANCHE

Le temperature estive, gli impegni ravvicinati, la necessità di trasformare il calcio d'estate in qualcosa di più serio. Gli allenatori disono alle prese con un vero cambio epocale e gestire le energie in questo momento di massimo sforzo sul finire della stagione è diventato l'obiettivo numero uno.Nella speciale classifica degli allenatori che applicano più turnover ecco spuntare anche Rino Gattuso : l'allenatore delsi piazza al quarto posto avendo cambiato ben 27 calciatori nella formazione titolare per le gare che vanno dalla ripresa contro ilpost-lockdown fino alla sfida della scorsa domenica contro il Milan. I dati sono sicuramente influenzati anche dagli impegni precedenti di Coppa Italia, ma in totale Gattuso cambia il 49% della formazione titolare ogni gara. Più di lui fanno Di Biagio (54%),(58) e soprattutto(65%).