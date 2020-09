Ultimo aggiornamento: 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la notizia della confermata positività di 14 elementi del gruppo squadra, il Genoa ha comunicato questa sera i nomi dei dieci calciatori che sono risultati contagiati. «Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta».«Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami» aggiunge la società ligure. «La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate». Esclusi quindi dai contagiati siache, i due elementi che avevano avuto contatti molto ravvicinati con Osimhen durante il match contro ildi domenica scorsa.