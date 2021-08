Genoa, la sportività di Ballardini: «Var? I giocatori del Napoli ridevano»

Due sconfitte nelle prime due uscite. Ma se contro l'Inter il ko era stato pesante, contro il Napoli il Genoa se l'è giocata ad alto livello: «Non ho ancora guardato gli episodi quindi non posso rispondere sul gol annullato, ma abbiamo fatto una grande partita dopo il ko di una settimana fa» ha detto Davide Ballardini a fine gara. «Questo è il Genoa che voglio sempre vedere: chiaro e solido».

«Abbiamo tanti giovani bravi, alcuni andranno a giocare altrove perché è giusto così» ha aggiunto l'allenatore genoano a Dazn. «Sul gol annullato alcuni calciatori del Napoli ridevano, ma anche un arbitro può commettere errori. Pandev? È il calciatore più “giovane” che abbiamo. Lui come Behrami e Sirigu sono degli esempi per noi. Non va centellinato, quando sta bene gioca lui».