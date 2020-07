Vittoria importante in chiave europea per il Napoli che a Marassi supera 2-1 il Genoa staccando momentaneamente in classifica la Roma impegnata in serata contro il Parma. La squadra di Gattuso bissa il successo del San Paolo proprio contro i giallorossi grazie ai gol di Mertens al 47' del primo tempo e Lozano al 66' portandosi a 51 punti che le valgono in solitaria il quinto posto. Per i rossoblù rete di Goldaniga al 49'. Situazione delicata per il Genoa a secco di vittorie dal ritorno dal lockdown, l'11 di Nicola non riesce ad effettuare il contro-sorpasso sul Lecce e resta in terzultima posizione con 27 punti, uno in meno dei salentini.

LA PARTITA IN DIRETTA

Il Napoli gioca con la mente libera e produce bel gioco in avvio. Il Genoa di Nicola costretto a contenere. Al 5' Mertens servito bene in area, è angolo. Buona occasione anche per Politano poco dopo, salva Perin. Il gol è nell'aria e arriva con Elmas poco dopo, al 7'. C'è il check del Var che valuta un fallo di mano precedente di Manolas e la rete è annullata. Gli azzurri rischiano dopo qualche minuto con Sanabria. Al 14' grande acrobazia di Elmas ma Perin è attento. Al 20' è Mertens ad andare al tiro, Perin para sempre. Il belga ingaggia un nuovo duello col portiere geonano che è una saracinesca. Al 34' palo di Cassata su deviazione di Meret: brividi. Al 37' Insigne ci prova dalla distanza ma il tiro è alto. Al 41' Lobotka ci prova dalla distanza ma il tiro va al lato. Ma pochi minuti dopo, al 45, Mertens imbeccato da Insigne segna un eurogol. Il primo tempo termina meritatamente in vantaggio.

Nel secondo tempo Politano va subito al tiro ma è troppo centrale. Nessun cambio per Gattuso. Al 47' Pinamonti ci prova ma è alto sulla traversa. Al 49' però gli azzurri regalano un angolo al Grifone e ​Goldaniga pareggia di testa. Va al tiro anche Sanabria: è un Genoa rigenerato dopo il pari, mentre il Napoli sembra aver accusato il colpo. Al 56' Politano colpisce il 22° legno stagionale. Ci prova pure Elmas, ma il tiro è debole. Al 62' entrano Milik e Lozano per Politano e Mertens. Ed è proprio il messicano con uno scatto bruciante a siglare il 2-1 al 65'. Tre minuti dopo pallone velenoso di Mario Rui e Perin che smanaccia. Al 71' punizione interessante per Insigne che manda fuori. Gattuso manda in campo anche Zielinski e Younes per Elmas e Insigne. In campo anche Allan per Fabian. All'87' occasionissima per Pandev (anche se in fuorigioco) e super parata con Meret. Il match termina con la vittoria azzurra.



GENOA (3-5-2)

1 Perin; 5 Goldaniga, 2 Zapata, 55 Masiello; 14 Biraschi, 20 Schone, 85 Behrami, 29 Cassata, 3 Barreca; 9 Sanabria, 99 Pinamonti

A disposizione: 13 Ichazo, 22 Marchetti, 4 Criscito, 8 Lerager, 10 Falque, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 23 Destro, 27 Sturaro, 30 Favilli, 32 Ankersen, 65 Rovella, 92 Soumaoro. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 12 Elmas; 61 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 5 Allan, 7 Callejon, 11 Lozano, 13 Luperto, 20 Zielinski, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 34 Younes, 99 Milik. All. Gattuso. ARBITRO: Mariani di Aprilia.

