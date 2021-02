Non si ferma più il Genoa di Davide Ballardini che batte anche il Napoli per la terza vittoria consecutiva. A trascinare i rossoblù un Goran Pandev in formato vintage autore di una doppietta nel primo tempo alla quale risponde il solo Politano nella ripresa. Genoa cinico e concreto, Napoli che comanda nel gioco ma paga pegno alla sfortuna con una traversa di Petagna e un palo di Insigne. Napoli che parte forte, diagonale di Zielinski ma Perin si distende deviando in corner.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Genoa-Napoli,live tweet di Anna Trieste CALCIO-SSCNAPOLI Genoa-Napoli, le immagini più belle del match SSCNAPOLI Genoa-Napoli, vota il migliore in campo LA DIRETTA Juve, CR7 mette il turbo: 2-0alla Roma, giallorossi scalvacati LA DIRETTA Atalanta-Torino 3-3 in rimonta:Gasp si fa recuperare tre gol L'ANTICIPO Spezia di rimonta, il Sassuolo steccae si allontana dalla zona...

La squadra di Gattuso sembra padrona del campo con il Genoa che studia l'avversario lasciandolo sfogare. Al decimo però i rosspblù sono bravissimi ad approfittare di un errore di Maksimovic in fase di costruzione. Badelj recupera il pallone indirizzato a Demme e serve di prima intenzione Pandev in area, l'attaccante controlla e batte Ospina per il vantaggio del Genoa senza esultare.

La squadra di Gattuso dopo un primo appannamento riprende a costruire chiudendo il Genoa nella propria metà campo e sfiorando il gol prima con Lozano, conclusione da fuori, poi con Petagna che di testa colpisce la traversa dopo una punizione in area di Mario Rui. Non basta però agli ospiti che anzi al 26' subiscono il raddoppio. Assalto nella ripresa, ma il gol di Politano non basta.

LA PARTITA IN DIRETTA

Il Napoli comincia benissimo; squadra corta, ritmi alti e tre tiri nei primi otto minuti. Ma al 10' alla prima verticalizzazione rossoblu, errore clamoroso della difesa priva di Koulibaly e Pandev segna il classico gol dell'ex. La reazione arriva al 17' con un gran tiro di Lozano, Perin risponde da grande portiere. Al 23' ci si mette anche la sfortuna: Petagna colpisce di testa la traversa. Ma al 26' nuova dormita della difesa e Pandev che segna anche il raddoppio. Notte fonda su Gattuso e i suoi uomini. Ci prova solo Elmas al 38', grande occasione ma Perin para tutto. Ci prova due volte Mario Rui, ma i suoi tiri sono inguardabili. Termina così un primo tempo molto amaro.

Secondo tempo, non ci sono cambi. E il Genoa ricomincia da dove aveva finito, pressando e attaccando. E quando il Napoli ci prova si chiude senza lasciare spiragli. Così al 53' entrano Insigne e Osimhen per Zielinski e Petagna. Politano ci prova da fuori al 57', ma è di poco fuori. Al tiro anche Osimhen davanti alla porta ma spara alto. Si fa male anche Manolas, ecco Rrahmani. Al 70' ci prova ancora Demme ma Perin si supera ancora una volta. Poi è Rrahmani ad avere una chance di testa. Al 77' Insigne prende il palo: è il secondo legno. Dentro Bakayoko per Demme. E dopo un errore della difesa rossoblu Politano riapre la partita al 79'. Il Napoli attacca, 4' di recupero. Elmas si divora l'occasione del pari allo scadere. Mario Rui al 94' cade in area, proteste, è ammonito.

GENOA (3-5-2)

1 Perin; 5 Goldaniga, 21 Radovanovic, 4 Criscito; 77 Zappacosta, 20 Strootman, 47 Badelj, 16 Zajc, 99 Czyborra; 19 Pandev, 23 Destro.

A disposizione: 22 Marchetti, 38 Zima, 9 Scamacca, 11 Behrami, 17 Portanova, 18 Ghiglione, 24 Melegoni, 25 Onguene, 37 Pjaca, 55 Masiello, 65 Rovella, 88 Pellegrini, 89 Eyango, 90 Dumbruvanu. All. Ballardini.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 7 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 37 Petagna, 11 Lozano.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 5 Bakayoko, 9 Osimhen, 23 Hysaj, 24 Insigne, 33 Rrahmani, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

Ultimo aggiornamento: 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA