Genoa-Napoli, 2-2 all'ultimo respiro: i playout si decideranno a Cercola

È di Coli Saco il gol che regala al Napoli un buon motivo per sorridere in vista della sfida di ritorno dei Playout del campionato Primavera. Il centrocampista azzurro ha segnato oggi all'ultimo respiro il definitivo 2-2 che ha permesso agli azzurrini di Frustalupi di strappare un pareggio importantissimo in casa del Genoa, in vista del match di ritorno che si giocherà tra una settimana proprio a Cercola.

La squadra azzurra parte bene con il gol di Pesce, servito splendidamente da Vergara al 20', ma due minuti dopo è il solito Besaggio a pareggiare il match. Il Grifone va avanti nel punteggio con il rigore di Buksa al 83', ma poi il colpo di testa di Saco spegne la festa dei rossoblu. Napoli che si giocherà dunque la salvezza il 26 maggio prossimo in casa e con un Ambrosino in più: gli azzurrini devono vincere o pareggiare (al massimo per 1-1) in virtù dei due gol in trasferta, in campo anche il capocannoniere della stagione regolare appena conclusa, oggi squalificato.