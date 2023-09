Dal Genoa al Genoa. Esattamente sedici mesi fa - 15 maggio 2022 - quella partita segnò allo stadio Maradona la fine del ciclo azzurro di Insigne & co. e ufficializzò la retrocessione in serie B per i rossoblù, che a fine partita si recarono davanti al settore occupato dai loro tifosi per ringraziarli per il viaggio e l'incitamento costante. Sono fatte così, le tifoserie delle squadre di mare: quelle del Napoli e del Genoa hanno una passione che va al di là delle vittorie e dei tonfi.

Quella partita fu l'ultima, appunto, per Insigne, a cui Aurelio De Laurentiis, gli altri dirgenti e Spalletti riservarono una festa di addio. E Lorenzo, dopo il gol su rigore, ricambiò gli applausi della tifoseria con un giro di campo. Viene da pensare alla differenza rispetto a quello che ha subito un altro capitano (Bonucci) da parte della società, la Juventus che lo ha messo da parte nel modo peggiore. Il ragazzo di Frattamaggiore, che a inizio gennaio aveva firmato per il Toronto (notizia anticipata dal Mattino in ottobre e smentita dal suo ex agente Pisacane), invece fu premiato a centrocampo e congedato con tutti gli onori.

Fu quella l'ultima apparizione anche per Ospina, Fabian, Mertens e Ghoulam. Si chiuse un ciclo e questo turbò moltissimo i tifosi napoletani. Ma le loro perplessità si sarebbero dissolte già all'inizio della nuova stagione, ammirando i numeri di Kvara e la forza di Kim, oltre alle prestazioni di chi già c'era. A Marassi, stavolta, deve riaccendersi la luce azzurra dopo il flop con la Lazio.