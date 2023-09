Genoa-Napoli, l'Analisi ignorante: Gattuso esci da questo Garcia

Tifosi del Napoli: vogliamo Rrahmani e Natan titolari

Garcia: Ok. Giocano Ostigard e Juan Jesus

Praticamente la difesa titolare di oggi sono le riserve dell’anno scorso. Bene ma non benissimo.

Ma sarebbe ingiusto prendersela con Garcia, in fondo il brasiliano non è pronto, la lingua, cos. Deve ancora imparare il GERUNDIO PASSATO.

Voi lo conoscete il gerundio passato? No? E allora

O è Pioli che ha preso fuoco e le fiamme sono arrivate sin qui o a Genova si stanno fumando pure lo stemma della Sampdoria cu tutto Nonno Trinchetto vicino. Nebbione. Non si vede manco ‘o Cruciani. Bianchi (noi) contro gialli (loro) e per un po' mi illudo di essere i gialli

A proposito di gialli, ammonizione ad Elmas dopo 17(!) secondi (ma è un record?) AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAH

L'Analisi ignorante su Fb

Fabbri ti devi svegliare nella seta domani mattina

Due minuti e centrocampo già allungato.

Difesa ballerina, lanci alla cazzo di cane in avanti, Lobo ignorato, Osi a sbattersi da solo là davanti come l’attaccante del peggior Albinoleffe

GATTUSO ESCI DA QUESTO GARCIA

Ci manchi, ci manchi.

Possiamo far finta di star bene ma ci manchi #Spallettone

In tema allenatori segnaliamo invece, sulla panchina dei Grifoni, Gilardino con un look che un un po' ricorda Sons of Anarchy e molto cuozzo che fa l’aperitivo a Mykonos, che si sbatte più di quando giocava

30 minuti e la cosa più simpatica che ho visto stasera è la zella di Goranone Pandev in tribuna

Lo stato attuale del Napoli è tutto nella punizione che Kvara, sfidando la balistica, riesce a mandare in fallo laterale ALL’INDIETRO

Da Kvaradona a KVARGAS è stato un attimo

Meret si supera su Retegui ma, neanche il tempo di esultare, che Bani ci uccella 1-0 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Ma non potevo far finta di interessarmi alla pallavolo, dico io? Mi spacciavo per esperto, tanto lo fanno tutti

Vabbè manteniamo la calma. QUALCUNO MI MANDA LA LISTA DEGLI ALLENATORI LIBERI PER FAVOREE?!?

Si va al riposo sull’1-0

Sintesi di questo primo tempo: non pensavo che la ripresa di Napoli-Lazio durasse DUE SETTIMANE

Ripresa. Fuori Elmas, dentro Politano. Che è infortunato. Mentre il colpo Mastro Lindstrom giace in panchina. CONFUSIONE TOTALE

Nell’abulia generale di zero tiri in porta in 50 minuti, ci prova MR6 che cerca di imitare Thuram. SIETE IL MALE FISICO

Corner Genoa: tutti a marcare i fantasmi e (Tamar)Retegui, benchè in testa abbia una ciabatta per aragoste, girata implacabile ed è 2-0 BASTA IO ME NE VADO A SEGUIRE LA PALLAVOLO. Forza...ehm...Forza.....gioca ancora Zorzi?

Mentre mi ritrovo a pensare che siamo passati da Salutate la capolista a Salutate il violinista GIACOMINOOOOOOOOOO

JACK LO SFONDATORE (di rezze), che peraltro sta completando la sua trasformazione in Robbie Williams la riapre con un golazo. 2-1

Non esulto nemmeno pecchè me fa male ‘a panza

Da notare lo sguardo dei giocatori del Napoli. Increduli. Quasi come a dire: “Ah, ma allora possiamo fare gol anche noi?” Certo, ciccini, se magari tirate...

A questo punto, comincio a pensare che potremmo incredibilmente riacciuffarla, unicamente grazie alle giocate dei singoli, perché per il gioco proprio guardate non è cosa

Potremmo (forse) beneficiare di un rigore che però non ci viene concesso ed io sono talmente inviperito che non riesco nemmeno ad evocare lo spirito di CHIFFIIIIIIIIIIIIIII

Poi Zielu per POLITANOOOO

MATTEO POLITANO POPOPO’

che al volo di sinistro buca le mani a Martinez ed è 2-2 quasi allo scadere

Finisce 2-2. Non la perdiamo perché, a livello di rosa, stiamo quattro volte il Genoa, ma giocare a calcio è un’altra cosa

Naturalmente l’Inter vincerà lo scudetto, anzi lo ha già vinto e noi finiremo sedicesimi e del resto faremmo bene a leccarci le ferite invece che parlare, ma, pur considerando tutto quanto sopra, voi comunque

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Vado a prendere integratori con Pogba, ciao