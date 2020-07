© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 1947 lo scrittore francese Raymond Queneau seminò il panico nel mondo della letteratura e della scrittura pubblicando un libro in cui raccontava la stessa storia in 99 modi diversi. La storia era sostanzialmente questa: un signore assisteva a una disturbata sull'autobus tra due cristiani e poi uno di questi lo rivedeva alla stazione. Il libro si chiamava Esercizi di stile. Ebbene, qualcosa di molto simile sta succedendo col Napoli di Gattuso.Come Queneau, infatti, ogni volta che mette il Napoli in campo, Ringhio prova a raccontare la stessa storia in modi diversi solo che a differenza del drammaturgo francese Gattuso usa il campo di calcio al posto del pullman e al centro della sua storia non mette due litiganti ma una squadra di reduci da mezza stagione disastrosa che a turno e con tutte le proprie forze provano a conquistarsi un posto in Champions. E una volta la storia ha come protagonista Insigne, una volta Mertens, una volta Lozano, una volta Callejon. A volte, quando proprio vuole esagerare, Gattuso affida il ruolo di protagonista addirittura a Ospina, Meret e Milik. In ogni caso, come con Queneau, il risultato è sorprendente: cambiano i protagonisti, cambia la scenografia, cambia il copione, cambiano i dialoghi ma alla fine, come accaduto ieri a Genova, si porta a casa la vittoria.