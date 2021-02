Una vera e propria trasformazione dall'arrivo di Ballardini. Il Genoa ha cambiato volto e sono arrivati risultati positivi e prestazioni decisamente migliori rispetto a quelle del passato.

IL SISTEMA DI GIOCO

Ballardini si affida al 3-5-2. In porta Perin, una bandiera della formazione rossoblù, difesa a tre con Radoovanociv centrale e gli esperti Masiello e Criscito rispettivamente sul centro destra e centro sinistra. Con il nuovo allenatore è arrivata innanzitutto una nuova quadratura del reparto difensivo, meno gol subiti e meno pericoli creati dalle formazioni avversarie. Il primo importante passo avanti per il Genoa che ha ritrovato una maggiore compattezza in fase di non possesso.

IL CENTROCAMPO

Una folta linea a cinque con gli esterni punti di forza: a destra gioca Zappacosta che garantisce una grande spinta sulla fascia e nello stesso l'opportuna copertura nei rientri, a sinistra Czyborra in continua crescita. Il playmaker a centrocampo è Badelj, ex Fiorentina, un riferimento per la costruzione dal basso, fondamentale per la manovra in fase d'avvio. Importante in termini di esperienza di di senso tattico l'inserimento di Strootman, rinforzo importante a gennaio: l'ex giallorosso ha dato una maggiore sicurezza a tutto il reparto garantendo una lavoro prezioso sia nei compiti di interdizione che di costruzione. L'altro interno di centrocampo è Zajc, un elemento completo.

IL TANDEM D'ATTACCO

Con l'arrivo di Ballardini è tornato a segnare con continuità Mattia Destro, centravanti di esperienza, completo e pericoloso soprattutto nei movimenti in area di rigore, il partner d'attacco è Shomurodov che però è in dubbio per un affaticamento muscolare, dall'inizio quindi contro il Napoli potrebbe giocare l'ex Goran Pandev, oppure Scamacca, un giovane attaccante dalle grandi qualità.

