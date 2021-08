Prima trasferta di campionato per il Napoli di Luciano Spalletti, atteso domenica a Genova dai rossoblu di Ballardini. La gara in Liguria segnerà anche il ritorno dei tifosi napoletani in trasferta: come comunicato dal Napoli attraverso il sito ufficiale sono da oggi (e fino al prossimo sabato 28 agosto) disponibili 1.015 biglietti per gli azzurri che vorranno assistere al match.

Il costo del tagliando del settore ospiti è di 25 euro.