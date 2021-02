Il Genoa di Ballardini ospita allo stadio Ferraris il Napoli di Gattuso. I rossoblù di casa in grande spolvero nell'ultimo periodo, come dimostrato anche l'ultima vittoria (3-0) in casa del Crotone. Azzurri reduci dal pareggio con l'Atalanta (0-0) nella semifinale di andata di Coppa Italia e dalla vittoria contro il Parma (2-0) allo stadio Maradona in campionato.

LA PARTITA IN DIRETTA

GENOA (3-5-2)

1 Perin; 5 Goldaniga, 21 Radovanovic, 4 Criscito; 77 Zappacosta, 20 Strootman, 47 Badelj, 16 Zajc, 99 Czyborra; 23 Destro, 19 Pandev.

A disposizione: 22 Marchetti, 38 Zima, 9 Scamacca, 11 Behrami, 17 Portanova, 18 Ghiglione, 24 Melegoni, 25 Onguene, 37 Pjaca, 55 Masiello, 65 Rovella, 88 Pellegrini, 89 Eyango, 90 Dumbruvanu. All. Ballardini.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 7 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 37 Petagna, 11 Lozano.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 5 Bakayoko, 9 Osimhen, 23 Hysaj, 24 Insigne, 33 Rrahmani, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA