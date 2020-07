La Coppa Italia già in bacheca e tre vittorie in quattro partite di campionato: il bilancio di Gattuso nel post lockdown è eccellente, ora il suo Napoli punta a mantenere il quinto posto in classifica conquistato battendo la Roma domenica sera. Gli azzurri sono di nuovo in campo a Marassi, contro un Genoa pericolante e in crisi di gioco, salvato a Udine da una rimonta in extremis.e il pronostico degli analisti di 888sport.it scava un fossato piuttosto ampio in favore del Napoli: il 2 si abbassa fino a 1,57, il segno 1 vola a 6,50. Il tecnico rossoblù Nicola può appellarsi alle statistiche: gli ultimi due scontri diretti, entrambi però al San Paolo, sono finiti in parità. Una nuova X si gioca a 3,95.1 Perin; 5 Goldaniga, 2 Zapata, 55 Masiello; 14 Biraschi, 20 Schone, 85 Behrami, 29 Cassata, 3 Barreca; 9 Sanabria, 99 PinamontiA disposizione: 13 Ichazo, 22 Marchetti, 4 Criscito, 8 Lerager, 10 Falque, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 23 Destro, 27 Sturaro, 30 Favilli, 32 Ankersen, 65 Rovella, 92 Soumaoro. All. Nicola.1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 12 Elmas; 61 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 5 Allan, 7 Callejon, 11 Lozano, 13 Luperto, 20 Zielinski, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 34 Younes, 99 Milik. All. Gattuso.Mariani di Aprilia.