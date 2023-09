Genoa-Napoli. Garcia, episodi a sfavore: «Ma noi non abbiamo giocato fino al 70°»

«La reazione c’è stata, abbiamo mostrato carattere, sarebbe meglio però mostrarlo dal primo tempo». Rudi Garcia vede il bicchiere mezzo vuoto dopo il pari contro il Genoa: «Abbiamo preso due gol da corner e c’erano due episodi contro di noi che potevano essere decisi diversamente, quello di Anguissa e il rigore per tocco di mano. Ma al di là degli episodi, non abbiamo giocato per 90 minuti. La lezione è questa: giocare dal primo minuto. So che le partite prima della Champions sono difficili da gestire. Il Psg ha perso, il Bayern ha pareggiato, magari i calciatori erano meno concentrati in campo».

«Questo pari può sembrare un buon risultato vista la rimonta, ma in realtà abbiamo perso due punti. Dovevamo fare meglio, a Bologna dobbiamo essere protagonisti dal primo minuto. Siamo pasati al 4-2-3-1 con Raspadori dietro la punta, ci serviva la presenza in area» ha spiegato a Dazn Garcia «Rrahmani non era pronto per giocare, poteva giocare ma sarebbe stato un rischio. Avrei voluto far giocare lui con Natan, ma poi ho cambiato i piani. Juan Jesus e Ostigard hanno fatto bene».

«Elmas meritava di giocare da titolare, Zerbin meritava di subentrare. Con la Lazio i cambi non ci avevano dato niente, stavolta Raspadori e Politano hanno segnato dalla panchina, sono contento. È importante viste le sei partite che abbiamo nei prossimi giorni. Cajuste è entrato alla grande, ci ha dato qualità e fisicità».

Nessun caso con Kvara però: «Il gesto alla sostituzione? I miei messaggi sono per chi entra, non per chi esce. Volevo dimostrare a chi si allena bene che può giocare».