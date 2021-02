Insigne si è allenato a Castel Volturno, parte della seduta in gruppo e parte differenziata. Il capitano ha smaltito la botta al polpaccio ma non è al cento per cento e soprattutto è stato quasi sempre schierato titolare da Gattuso. Lorenzo, quindi, domani sera nel match al Ferraris contro il Genoa potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto in attacco dovrebbe quindi esserci Politano, anche se le ultime valutaziono il tecnico azzurro le farà domani nell'immediata vigilia della partita contro la formazione di Ballardini.

IL BOMER LOZANO

In attacco sicuri del posto Lozano, il bomer stagionale azzurro con 12 gol e Petagna che contro l'Atalanta è partito dalla panchina giocando solo uno spezzone di secondo tempo. In panchina Osimhen che comincia a crescere di condizione e che nella semifinale di andata di mercoldì sera ha cominciato a far vedere dei miglioramenti: il centravanti nigeriano potrà risultare importantissimo per questi ultimi 4 mesi della stagione con i tanti impegni che attendono gli azzurri.

Gattuso va verso il ritorno al 4-3-3, il modulo classico, dopo la deroga del 3-4-3 nel match di semifinale di andata di coppa Italia contro l'Atalanta. Verso il rientro a centrocampo Elmas e Ziekinski, i due interni di centrocampo, da playmaker Demme favorito su Bakayoko. In porta ballottaggio Ospina-Meret, la linea a quattro difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

