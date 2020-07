© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno temeva la mancanza di motivazioni per ilcon l’accesso allgià conquistato con la vittoria in Coppa Italia , ma non è certo ciò che si è visto nel match contro il. Anzi la squadra dipare ora nella forma migliore della stagione in un crescendo di prestazioni di gruppo iniziato già prima del lockdown. «Vincere aiuta a vincere anche nelle partite inutili ai fini del risultato», «Continuando così saremo presto pronti a battere anche il», è questo il primo pensiero dei tifosi.A parte gli errori nella fase difensiva che sono costati, ad esempio, la sconfitta con l’inarrestabile Atalanta con i suoi ragazzi sta costruendo un gioco da far brillare gli occhi agli amanti del calcio spettacolo. «Finalmente si rivede un’anima e un’identità in campo, peccato che ancora ci sono dei momenti bui in cui le squadre ne approfittano», nota infatti qualcuno. Sarà un caso, ma i gol nella porta azzurra arrivano spesso al rientro dall’intervallo quando il Napoli sembra avere una piccola fase calante, una mancanza di concentrazione vista da molti come una difficoltà a rientrare subito in gara. Sarà forse nelle ultime gare anche la tranquillità acquisita dai risultati e dalla padronanza del campo del primo tempo che fa rilassare i giocatori, ma capita che gli avversari possano approfittare del piccolo blackout mentale e la partita possa compromettersi. Anche per questo probabilmente l’allenatore azzurro sottolinea di dover ancora lavorare sulla mentalità per essere continui durante tutta la gara.La vera novità tuttavia sta nel fatto che ora nei momenti di difficoltà il popolo dei social acclama l’ingresso dinuovo salvatore della patria. E infatti proprio sul gol del pareggio diarrivato nel primo quarto d’ora della ripresa dii tifosi hanno cominciato a scatenarsi: «Mister, fai entrare», «Vogliamo Lozano per»; «Politano scarso, vogliamo Lozano tutta la vita».E la piazza virtuale ha avuto ragione: il messicano nelle ultime gare ha acquisito la fiducia dei napoletani per le sue giocate in grado di irrompere nelle linee avversarie e arrivare in porta. E così dopo il gol decisivo del 1-2 l’attaccante, fino a poco fa tanto bersagliato dalle critiche , ha confermato la stima concessa consacrandosi elemento di speranza nel nuovo Napoli di Gattuso. «lo ha voluto e non ha saputo metterlo in condizione di rendere, ora Rino lo ha messo nel suo ruolo e ha fatto una magia mostrandoci un giocatore nuovo»; «Pian piano sta dimostrando che vale i 40 milioni spesi»; «Lozano titolare»; «Se vendiamo il messicano siamo dei co***oni»; «Ora provate a dire che Lozano nun è buon», si legge. E se il grandeaveva ironizzato sia sui social che in Tv sul rapporto burrascoso tra l’allenatore e l’attaccante, dopo l’ennesima realizzazione anche Ringhio dovrà ricredersi e concedergli magari più spazio. «Forse il mister voleva solo scuoterlo, e ha fatto bene visti i risultati», commentano anche sotto i post del comico appassionato di calcio. Mentre dal Sud America si incalza la polemica, e qualcuno ci va giù pesante: «Gatusso - il nome del tecnico calabrese storpiato in messicano - non aveva capito niente che lo fa giocare troppo poco. Ora Lozano gli sta dando tanti schiaffi morali»; «Italiano ca**on»; «Ecco la tigre Lozano che voi tenevate in gabbia», si legge per le piazze virtuali.Mentre dunque Lozano guadagna punti nel cuore dei napoletani, a perderli ci sono i due giocatori nel mirino del calciomercato che molti danno per partenti: dasono diversi gli attacchi social. «Andate pure via», «Ci sono giocatori migliori», pungono alcuni tifosi forse infastiditi proprio dalle voci di calciomercato che parlano della loro voglia di partire: fatto sta che fino a poco fa lo spagnolo, ad esempio, non aveva quasi mai ricevuto critiche, ma solo apprezzamenti per il suo sacrificio in campo e per i tanti anni di fedeltà alla maglia azzurra. Ora però la situazione potrebbe cambiare, e allora anche lui si becca qualche commento negativo aldilà delle sue prestazioni, anche nel turno di riposo.invece ha guadagnato le simpatie degli utenti social, che hanno dimenticato quelle strane vicessitudini sul suo arrivo in città: il suo stare in silenzio restando a disposizione della squadra è stato apprezzato tanto da aver radicalmente cambiato le opinioni popolari sul suo conto.Nel complesso i napoletani si dicono fieri dei loro ragazzi, ma più di tutti di Gattuso: «Mister, ti amiamo»; «Sei il vero fuoriclasse di questa squadra»; «Hai fatto breccia nei nostri cuori», si legge. E così il Napoli riconquista il quinto posto in classifica, dopo il sorpasso momentaneo del. Ora che le gare giocate sono pari, gli azzurri tornano in vantaggio aspettando la sfida di domenica. Per molti si tratta di uno scontro diretto per il quinto posto dove i rossoneri potrebbero aver molte più motivazioni per combattere. Ma in palio non c’è solo la classifica o il posto in Europa pere i suoi. Gli azzurri vogliono continuare a ringhiare con tutti per mostrare il loro carattere e la carica che il mister ha trasferito alla squadra. Una partita particolarmente sentita sicuramente anche dall’allenatore. E il Napoli ha già consumato a inizio stagione tutti i possibili bonus e oltre. «Questa squadra era da vetta in, e invece sta qui giù. Gattuso doveva arrivare prima», urlano i tifosi. E ora gli azzurri non possono più deludere. Aspettando