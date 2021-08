Genoa-Napoli, Spalletti live: «Non so chi sostituirà Osimhen»

È il giorno di Luciano Spalletti: alla vigilia della trasferta di Genova, l'allenatore del Napoli torna a parlare in conferenza stampa da Castel Volturno. Sarà anche l'occasione per commentare il sorteggio di Europa League e la clamorosa cessione di Cristiano Ronaldo che lascia Juventus e Serie A per tornare in Premier League.

Il ritorno dopo Venezia

«Mi aspetto che venga dato seguito al lavoro che proponiamo, dobbiamo migliorare in alcune cose. Ogni volta che rientriamo analizziamo la gara fatta, come tutti, si spezzetta la gara e se ne parla con i nostri calciatori professionisti. S'è evidenziato che hanno fatto tante cose fatte bene, si erano messe di mezzo alcune questioni, ma l'abbiamo spostate quelle questioni capitate e quindi abbiamo trovato riscontro anche da parte loro».

La sostituzione di Osimhen

«Leggo tutto, ogni tanto ascolto, mi sono accorto che avete le sentinelle, quelli sul muro che guardano all'orizzonte. È quello il dubbio, uno tenetelo, non ce ne sono altri».