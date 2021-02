La positività al covid di Ghoulam e Koulibaly impone al Napoli scelte precise prima della partenza per Genova. La squadra di Gennaro Gattuso dovrà fare a meno dei due difensori, ma anche di Dries Mertens - ancora in Belgio per recuperare dall'infortunio alla caviglia - e Fabian Ruiz: lo spagnolo, nonostante la negatività all'ultimo tampone, si riaggregherà al gruppo azzurro dopo la trasferta ligure.

Meret, Ospina, Contini

Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui

Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko

Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi

